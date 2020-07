Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim/Harthausen: Zaun beschädigt

Eine Person machte sich am Donnerstag, zwischen 11 Uhr und 18 Uhr, an einem Zaun auf einem Flurstück in Harthausen zu schaffen. Der Unbekannte beschädigte einen Zaun, in welchem eine Herde Damwild gehalten wird. Durch die Beschädigung an der Umzäunung flüchteten vier Tiere, welche bislang unauffindbar sind. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher oder auf die Tiere geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Alkoholisiert gegen Schranke gefahren

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 25-Jähriger bevor er sich in der Nacht zum Freitag ans Steuer seines PKW setzte. Der junge Mann fuhr gegen 1 Uhr in der Rechte Tauberstraße in Wertheim von einem Parkplatz und durchbrach dabei die geschlossene Ausfahrtschranke. Ein Zeuge wurde durch die Unfall- und Fahrgeräusche wach, ging auf die Straße und konnte den 25-Jährigen einige Meter weiter vom Weiterfahren abhalten. Die dann alarmierte Polizei nahm Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen bei dem Mann wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest, zeigte einen Wert von über zwei Promille und bestätigte somit den ersten Eindruck der Beamten. Da der 25-Jährige stark schwankte und Stimmungsschwankungen zeigte, nahmen die Ordnungshüter den Mann in Schutzgewahrsam. Außerdem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Mit entsprechenden Anzeigen muss der 25 Jahre alte Mann nun rechnen.

Wertheim/Bettingen: Reifendieb auf dem Autohof

Auf Reifen hatte es ein Dieb zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Bettingen abgesehen. Der Unbekannte entwendete die Ersatzräder des Trailers eines auf dem Autohof in der Straße "Blättleinsäcker" geparkten Sattelzuges. Das Diebesgut entspricht einem Wert von über 1.000 Euro. Zeugen, denen auf dem Autohof Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

