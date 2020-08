Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180820-672: Firmeneinbrüche - zahlreiche Abeitsgeräte gestohlen

Nümbrecht (ots)

In ein Firmengebäude im Bahnweg in Nümbrecht sind Kriminelle in der Nacht von Sonntag auf Montag (17. August) eingebrochen. Die Diebe erbeuteten diverse hochwertige Arbeitsgeräte. Im Tatzeitraum zwischen 19 Uhr abends und 8:30 Uhr am Montagmorgen öffneten die Täter gewaltsam die Tür zu einer Lagerhalle der Firma im Industriegebiet am Bahnweg. Die Täter stahlen Schweißgeräte, Plasmaschneider, Schweißhelme, Schweißbohrer, Werkzeugwagen und diverse Getränkedosen. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag beziffert.

Ebenfalls am Wochenende, im Tatzeitraum zwischen Freitag 13 Uhr und Montagmorgen (17. August) 8:30 Uhr, sind Einbrecher in einen Baucontainer einer Firma in der Jakob-Engels-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Baucontainer und hatten es auf zahlreiche Arbeitsgeräte abgesehen. Sie entwendeten unter anderem Bohrmaschinen, Akkus und Sägen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

