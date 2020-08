Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170820-669: Fahrzeug beschädigt - Täter flüchtig

Hückeswagen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen (16. August) um 7 Uhr in der Peterstraße einen geparkten weißen Seat beschädigt. Mit einem Stein warf er die Frontscheibe des Wagens ein und beschädigte dabei auch die linke Seitenscheibe. Anschließend flüchtete er in Richtung der Straße "Am Tannenbaum". Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 170 bis 175 cm großen Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Er hatte einen Bart, trug eine blaue Jogginghose und eine weiße Sweatshirt-Jacke. Der Mann wird auf 20 bis 23 Jahre geschätzt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

