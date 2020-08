Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wiederholte Sachbeschädigungen an einer Schule (12.08.2020)

Donaueschingen (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen begingen Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 18.30 Uhr, an einer Schule in der Humboldtstraße. Die Täter beschädigten zwei Bewegungsmelder, eine Kellertür und einen Außenlautsprecher durch Steinwürfe. Eine Außenjalousie nahm dadurch ebenfalls Schaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. In den letzten Monaten kam es bereits wiederholt zu solch mutwilligen Handlungen im Bereich der Erich-Kästner-Schule. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

