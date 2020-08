Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verstärkte Polizeipräsenz am Wochenende in der Villinger Innenstadt (14.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt VS (KOD) werden am Wochenende verstärkt in der Villinger Innenstadt präsent sein. In der Vergangenheit gab es wiederholt Beschwerden von Anwohnern, die sich zur Nachtzeit, insbesondere in den Bereichen in und um die Färberstraße, in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Das schöne Wetter der vergangenen Wochen hatte in der auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannten "Kneipenmeile", für viele Besucher und Gäste gesorgt. Polizei und KOD werden daher konsequent die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überwachen und für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen.

