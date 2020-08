Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/Lkrs. Rottweil) Roller-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer (13.08.2020)

Dietingen (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Talhauser Straße hat. Ein aus Richtung Irslingen kommender 65-jähriger Motorroller-Fahrer war vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn in einer Linkskurve stürzte. Hierbei verletzte sich der Rollerfahrer schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

