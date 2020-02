Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg: Versuchter Einbruch in Grundschule

Homberg (ots)

Jesberg Einbruch in Grundschule Tatzeit: 19.02.2020, 16:30 Uhr bis 20.02.2020, 07:35 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in die Grundschule in der Schulstraße ein. Die Täter verursachten mehrere hundert Euro Schaden. Die Täter begaben sich auf das Schulgelände und warfen mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe zu einem Kopierraum ein. Nachdem sie das Fenster geöffnet hatten, stiegen sie in die Räumlichkeiten ein. Was sie in der Schule machten ist nicht bekannt, augenscheinlich wurde jedoch nichts durchwühlt oder entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell