Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Nell-Breuning-Schule (12.08.2020 - 13.08.2020)

Rottweil (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen Einbruch in die Nell-Breuning-Schule in der Heerstraße verübt. Die unbekannten Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude und gelangten in einen Aufenthaltsraum. Dort brachen sie einen Kaffeeautomaten auf, aus welchem der Geldbehälter gestohlen wurde. Weitere Räume wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht betreten. Die Täter hinterließen Spuren, die noch ausgewertet werden müssen. Die Polizei Rottweil sucht noch Zeugen unter 0741 477-0.

