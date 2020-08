Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. Konstanz) Neue Betrugsmasche mit zugesandter Rechnung (12.08.2020)

Stockach (ots)

Immer wieder lassen sich Banden neue Betrugsmaschen einfallen, um an das Geld potentieller Opfer zu gelangen. Auch diese Woche wurde die Polizei von einer örtlichen Firma informiert, welche eine E-Mail einer ihnen unbekannten Firma erhielt. Unbekannte Täter hatten die Nachricht beigefügt mit einer Rechnung und einer angeblichen Registrierung zugesandt. Der Betrag sollte auf ein ausländisches Konto überwiesen werden. Aufgrund fehlender Angaben und der unbekannte Firmenname wurde glücklicherweise die Betrugsmasche von Mitarbeiter der örtlichen Firma erkannt und der Polizei gemeldet. Dadurch entstand kein Vermögensschaden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei wie folgt: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über diese und andere Betrugsmaschen. Überprüfen Sie jede Rechnung und Überweisung, indem Sie die Absenderadresse abgleichen, die genannten Auftraggeber kontaktieren und Ihre Geschäftsleitung informieren. Bei Auffälligkeiten oder Fragen wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle oder das Landeskriminalamt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell