Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Lkrs. Rottweil) Arbeitsunfall eines Malers (13.08.2020)

Dunningen (ots)

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag gegen 14.00 Uhr ein 45-jähriger Arbeiter auf der Baustelle in der Keltenstraße erlitten. Das Einfamilienhaus, welches einen neuen Anstrich erhalten sollte, war bereits eingerüstet, als der Arbeitende einen Eimer Farbe auf das bereits aufgestellte Gerüst abstellen wollte. Hierzu stieg auf eine Bockleiter, um den Eimer auf die erste Ebene mit ungefähr zwei Metern Höhe abzustellen. Als der 45-Jährige sich jedoch vermutlich zu weit über den Gerüstboden beugte, kippte die Leiter nach hinten. Um einen Aufprall zu vermeiden, hakte der Betroffene seinen Arm in das Gerüst und schlitzte sich so den kompletten Unterarm auf. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

