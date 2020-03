Polizei Bielefeld

POL-BI: Geschwindigkeitskontrolle: 55 und 62 km/h schneller als erlaubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Ubbedissen - In einem 50 km/h Bereich in Ubbedissen und einem 60 km/h Bereich in Senne haben Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei zwei Autofahrer mit mehr als 100 Stundenkilometern gemessen. Auf der Karl-Triebold-Straße wurde eine Autofahrerin am Mittwoch, 06.03.2020, viermal wegen überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Am Mittwoch hatten Verkehrspolizisten zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessstelle an der Karl-Triebold-Straße - im 60 km/h Bereich - eingerichtet. Gegen 11:40 Uhr löste die Messanlage bei der Fahrerin eines Bielefelder Skoda Fabia aus. Angezeigt wurde den Beamten eine Überschreitung von 10 km/h. Dafür sieht der Bußgeldkatalog 10 Euro Verwarnungsgeld vor.

Allerdings durchfuhr die ältere Dame am Steuer des Skoda noch drei weitere Male mit überhöhter Geschwindigkeit das Messfahrzeug der Polizei. Auch diese Verstöße lagen immer im Verwarnungsgeldbereich. Scheinbar hatte sie die Messstelle und auch den roten Fotoblitz nicht bemerkt.

An der Karl-Triebold-Straße lag der höchste festgestellte Geschwindigkeitsverstoß bei einer Überschreitung von 55 km/h. Der Fahrer eines Mercedes Coupe wurde mit 115 km/h gemessen. Ihn erwarten eine Geldbuße von 240 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Am Donnerstag ermittelten Polizeibeamte in Ubbedissen an der Detmolder Straße die gefahrenen Geschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaft.

Ein Fahrzeugführer, der mit einem Mercedes SUV unterwegs war, wird demnächst ein Bußgeld von 480 Euro begleichen und für drei Monate seinen Führerschein abgeben müssen. Das Fahrzeug wurde bei zulässigen 50 km/h mit 112 km/h gemessen.

