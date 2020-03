Polizei Bielefeld

POL-BI: Anhänger mit Bagger gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Ein Zeuge beobachtete am Samstag, 07.03.2020, einen schwarzen SUV, der einen Anhänger an sein Fahrzeug ankuppelte und davon fuhr. Später bermerkte der Besitzer den Diebstahl seines zweiachsigen Anhängers, auf dem ein Kompaktbagger stand.

Ein 48-jähriger Bielefelder hatte seinen Anhänger am Freitagnachmittag an der Straße Hanglehne abgestellt. Geladen hatte der auflaufgebremste Anhänger einen Minibagger der Marke Kubota.

Am Samstag bemerkte ein Zeuge gegen 20:30 Uhr, wie ein schwarzer SUV vor dem Anhänger in Höhe der Straße Am Weiher parkte. Ein Mann stieg aus und hängte den Anhänger an seinen Geländewagen. Mit dem aufgeladenen Bagger bog er nach rechts auf die Osningstraße in Richtung Sieker ab.

Auf dem Anhänger der Marke Fahrenhorst - KTB 35 - stand der rot, schwarze Bagger Kubota - ein KX019-4 - aus dem Baujahr 2019.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell