Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfall: Lkw stößt mit Bus zusammen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Bad Oeynhausen - Porta Westfalica - Am Freitagmittag, 06.03.2020, ereignete sich auf der A 2 im Bereich Bad Oeynhausen ein Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Nachdem ein Lkw auf einen Reisebus auffuhr liefen Betriebsstoffe auf die Autobahn, so dass in Fahrtrichtung Hannover eine Vollsperrung eingerichtet werden musste.

Gegen 13:30 Uhr war der 45-jährige Fahrer eines vollbeladenen 40 Tonnen Sattelzuges aus Polen zwischen den Anschlussstellen Bad Oeynhausen und Porta-Westfalica in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Im Bereich der Weserbrücke fuhr er auf das Heck eines polnischen Reisebusses. Der 54-jährige Fahrer hatte 20 Fahrgäste an Bord seines Busses.

Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Allerdings wurden die Fahrzeugfront der Scania Sattelzugmaschine und das Heck des Iriza Busses so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen und sich auf allen drei Fahrstreifen verteilten.

Der Bus und die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppfahrzeuge abtransportiert. Für die 20 Fahrgäste soll auf einem nahegelegenen Parkplatz ein Ersatzfahrzeug bereitgestellt werden. Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf 40.000 Euro.

Gegen 15:30 Uhr war die Unfallstelle von den beschädigten Fahrzeugen geräumt. Allerdings wurde das, auf den ausgelaufenen Dieselkraftstoff aufgebrachte, Bindemittel durch einsetzenden Niederschlag aufgeweicht. Zunächst muss diese rutschige Mischung beseitig werden. Ein Ende der Reinigungsarbeiten ist derzeit noch nicht absehbar. Die Staulänge beträgt mindestens 7 Kilometer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell