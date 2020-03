Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin gestürzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Bielefeld (ots)

DV/Bielefeld - Sieker - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, stürzte eine 35-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad, wodurch sie leicht am Fuß verletzt wurde. Nach ihren Angaben fuhr sie mit ihrem Fahrrad den Lipper Hellweg aus Richtung Osningstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 41c kam ein Pkw aus einem Stichweg zügig auf den Lipper Hellweg gefahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, bremst die Radfahrerin stark ab, wodurch sie zu Fall kam. Der Fahrer des Pkw hielt noch kurz an und sprach die gestürzte Bielefelderin durch die heruntergelassene Seitenscheibe an. Im Anschluss setzte er jedoch die Fahrt auf dem Lipper Hellweg fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell