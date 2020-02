Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Junge Frau orientierungslos - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am gestrigen Abend, 24.02.2020, wurde der Polizei gegen 22:45 Uhr durch einen Familienangehörigen gemeldet, dass sich eine 21jährige Frau orientierungslos im Bereich der Engelbergerstraße wieder fand. Ihrer Wahrnehmung nach habe sie sich zuletzt mit ihrem Partner im Bereich einer Bar in der Bertoldstraße aufgehalten. Man habe sich jedoch aus den Augen verloren.

Ob möglicherweise eine strafbare Handlung vorliegen könnte, ist bislang unklar. Zur Aufklärung des Geschehens sucht die Polizei nun Zeugen, denen ggf. Auffälliges im Bereich der Cocktailbar in der Bertoldstraße oder im Bereich des Gewerbekanals in der Engelbergerstraße aufgefallen ist. Im Bereich Engelbergerstraße wurde von der 21-Jährigen noch ein junger Mann wahrgenommen, der ggf. als Zeuge in Betracht kommen könnte.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten wir um Hinweise zum möglichen Geschehen unter Tel: 0761-8825777.

lr

