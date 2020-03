Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio stiehlt Handy und schlägt zu

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei Gruppen gerieten in der Nacht auf Samstag, den 07.03.2020, in eine körperliche Auseinandersetzung an der Mindener Straße, bei der ein 17-jähriger Bielefelder verletzt wurde.

Zwei 17-jährige Bielefelder gingen gegen 03:30 Uhr mit zwei weiteren Freunden die Jöllenbecker Straße entlang. Auf der Höhe eines Mobilfunkgeschäfts an der Ecke Mindener Straße trafen sie auf eine Gruppe mit drei jungen Männern. Einer von ihnen ergriff das Wort. Während er die Bielefelder in ein Gespräch verwickelte, riss er einem der beiden sein Mobiltelefon aus der Hand und ging davon.

Die zwei 17-Jährigen folgten dem Trio auf die Mindener Straße und sprachen den Dieb auf das gestohlene Handy an. Der drehte sich um und schlug einem der Jugendlichen mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Anschließend schlug er dem zweiten 17-Jährigen mit der flachen Hand gegen das linke Ohr.

Nach Angaben der Jugendlichen waren die drei Männer etwa 20 Jahre alt. Der Haupttäter war etwa 1,70 Meter groß und hatte schwarze Locken. Er war mit einer Jeans bekleidet und trug einen Schlagstock bei sich.

Der zweite Mann war etwa 1,80 Meter groß und trug einen weißen Pullover mit Aufschrift. Er hatte kurze Haare und trug eine Zahnspange. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Der Dritte hatte einen Drei-Tage-Bart und trug blaue Jeans und einen grauen Pullover. Auch er sah südländisch aus.

Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

