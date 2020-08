Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170820-664: Eindringlinge blieben ohne Beute

Reichshof (ots)

Ohne Beute blieben Einbrecher, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. August) gewaltsam auf das Gelände eines ehemaligen Munitionsdepots in der Mohrenbacher Straße eingedrungen sind. Die Täter flexten ein Kettenschloss und ein Bügelschloss am Zufahrtstor auf und verschafften sich anschließend Zugang in ein ehemaliges Munitionsdepot. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Eindringlinge keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

