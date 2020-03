Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch: Scheibe eingeworfen; Breloh: Fahrzeuge am Meisenweg zerkratzt; Schwarmstedt: Betrunken Auto gefahren; Soltau: Unfall an Kreuzung "Krauls Eck"

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.03.2020 Nr. 1

08.03 / Einbruch: Scheibe eingeworfen

Schneverdingen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe an einem Haus an der Inseler Straße ein und gelangten in das Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

08.03 / Fahrzeuge am Meisenweg zerkratzt

Breloh: Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Sonntag mindestens elf Autos, die im Meisenweg abgestellt waren. Der geschätzte Schaden beträgt rund 11.000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

08.03 / Betrunken Auto gefahren

Schwarmstedt: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Sonntag, gegen 04.00 Uhr auf der Bahnhofstraße eine 36jährige Autofahrerin, die zuvor zweimal nach links über die Mittelstreifen gefahren war. Die Frau führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,73 Promille. Eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

08.03 / Unfall an Kreuzung "Krauls Eck"

Soltau: Am Sonntagabend, um 19.17 Uhr kam es an "Krauls Eck" bei eingeschalteter Ampelanlage erneut zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Ein 50jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Winsener Straße, beabsichtigte nach links in die Lüneburger Straße abzubiegen und übersah dabei eine aus der Celler Straße entgegenkommende 23jährige Soltauerin in ihrem Pkw. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

