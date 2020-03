Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1 Fahrgast mit Betäubungsmitteln/ Widerstand gegen Bundespolizisten 2 Fahrzeugführer übersieht Radfahrer 3 Autoscheibe eingeworfen und Dokumente entwendet

Heidekreis (ots)

1 Fahrgast mit Betäubungsmitteln/ Widerstand gegen Bundespolizisten

Walsrode - Am Freitag, 06.03.2020, gegen 21:30 Uhr, befand sich ein uniformierter Beamter der Bundespolizei im ERIXX zw. Hodenhagen und Walsrode auf der Heimreise. Hier stellte er bei einem 34-jährigen Fahrgast aus Walsrode den süßlichen Geruch von Cannabis fest. Darauf angesprochen flüchtete der Beschuldigte bei Ankunft am Bahnhof Walsrode. Nach kurzer Verfolgung stellte der 24-jährige Beamte ihn, woraufhin es zu aktiven Widerstandshandlungen kam. Bei anschließenden Maßnahmen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

2 Fahrzeugführer übersieht Radfahrer

Walsrode - Am Freitag, 06.03.2020, um 17:16 Uhr, kommt es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Eine 38-jährige Walsroderin fuhr von einem Parkplatz an die Neue Straße heran. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden, querenden 17-jährigen Walsroder auf seinem Fahrrad, welcher zwar vorfahrtberechtigt auf dem Fuß-und Radweg fuhr, diesen jedoch in falscher Richtung nutzte. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

3 Autoscheibe eingeworfen und Dokumente entwendet

Soltau - In der Nacht zu Freitag, 06.03.2020, wurde eine Seitenscheibe eines in der Billungstraße abgestellten Fahrzeuges mit einem Pflasterstein eingeworfen. Anschließend entwendeten die Täter persönliche Dokumente aus dem Auto.

4 Zwei Unfälle mit Verletzten an Krauls Eck nach Ampelausfall

Soltau - Bereits am Freitagmorgen, 06.03.2020, missachtete ein 41-jähriger Autofahrer aufgrund eines Ampelausfalls im Kreuzungsbereich aus der Winsener Straße kommend die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin, welche aus Richtung Wilhelmstraße kam. Die 54-jährige wurde leicht verletzt. Nachdem die Ampel wieder durch die Verantwortlichen in Betrieb gesetzt wurde, kam es nach einem erneuten Ausfall der Ampel am Nachmittag prompt zu einem weiteren Unfall mit gleichem Hergang. Diesmal übersah ein 50- jähriger Autofahrer einen querenden 67- jährigen Autofahrer, dessen 60-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt und vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die PI Heidekreis weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass an jeder Ampelkreuzung die davor angebrachten Verkehrszeichen zu beachten sind, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist.

5 Einbruch in Zahnarztpraxis - Bargeld und Dokumente entwendet

Walsrode - In der Nacht zu Samstag, 07.03.2020, hebelten Diebe ein Seitenfenster zu einer Zahnarztpraxis in der Hermann- Löns- Straße auf und durchsuchten diese. Sie entwendeten aus den Räumen Bargeld und verschiedene Dokumente. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Walsrode unter 05161-984480.

6 Taxifahrt eines betrunkenen Fahrgastes endet in der Zelle

Soltau - In der Nacht zu Samstag, 07.03.2020, bestellte sich ein 46-jähriger Soltauer ein Taxi, um nach Hause zu kommen. Da er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr eigenständig aussteigen konnte, suchte der Taxifahrer Hilfe bei der Polizei. Die Beamten verhalfen dem aufgrund der Alkoholisierung orientierungslosen Mann aus dem Taxi, anschließend pustete er einen Wert von 3,56 Promille und durfte in der Zelle übernachten.

7 Verdacht des gewerbsmäßigen Zigarettendiebstahls

Bad Fallingbostel - Am Sonntagmorgen, 08.03.2020, kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel einen Audi. Im Rahmen der Kontrolle fiel die ungewöhnliche Ladung ins Auge. Hierbei handelte es sich um fünf Müllsäcke mit Zigarettenschachteln. Die Fahrzeuginsassen konnten keine plausible Erklärung für den Besitz dieser Menge an Zigaretten geben und hatten auch keinen Eigentumsnachweis. Da der dringende Verdacht besteht, dass die Zigaretten aus einer Straftat stammen, wurden sie beschlagnahmt. Außerdem wurde von den Insassen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung einbehalten. Anschließend wurden die Personen wieder entlassen.

8 Alkoholisiert und ohne Führerschein

Munster - Am frühen Samstagmorgen, 07.03.2020, wurde durch eine Polizeistreife in Munster ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer, ein 19-jähriger slowakischer Staatsbürger, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,13 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

9 Sachbeschädigungen und Vandalismus

Munster - In der Nacht zu Samstag, 07.03.2020, kam es in der Baustelle "Lüneburger Straße" zu mehreren Vandalismus Handlungen. Es wurden dort mehrere Absperrbaken mitsamt Fuß umgestoßen sowie teilweise im Bereich der Wassermühle in die Örtze geworfen. In diesem Zusammenhang kam es in der Uelzener Straße sowie im Carl-Friedrich-Goerdeler-Weg zu mehreren Sachbeschädigungen an einer Gartenleuchte, einem Blumenkübel sowie einem abgestellten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Munster unter 05192/9600 entgegen.

10 Sachbeschädigungsserie an PKW

Munster: In der Nacht zu Sonntag, 08.03.2020, kam es im Meisenweg in Breloh zu einer Serie von Sachbeschädigungen. An insgesamt elf Fahrzeugen wurde der Lack teilweise über die gesamte Fahrzeugseite sowie am Dach mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Munster unter 05192/9600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell