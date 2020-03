Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht weißen Mercedes nach Unfall

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.03.2020 Nr. 2

05.03 / Polizei sucht weißen Mercedes nach Unfall

Schneverdingen: Am Freitag, 28.02.2020, gegen 14:45 Uhr kam es auf der Heberer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Flüchtige befuhr die Heberer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Hausnummer 38 kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hierbei wurde der Außenspiegel des parkenden PKW abgefahren. Gesucht wird ein weißer PKW Mercedes Benz, B-Klasse mit HK- Kennzeichen. Hinweise an: Polizei Schneverdingen unter 05193-982500

