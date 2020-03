Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: E-Scooter gestohlen; Soltau: Unfall an "Krauls Eck"; Soltau: Scheinwerfer von fünf hochwertigen Fahrzeugen entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.03.2020 Nr. 1

28.02 / E-Scooter gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag, 28.02.2020 einen E-Scooter im Wert von 360 Euro, der an der Langen Straße in Walsrode abgestellt war.

06.03 / Unfall an "Krauls Eck"

Soltau: Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung "Krauls Eck" gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Bei ausgeschalteter Ampel fuhr ein 41jähriger Pkw-Fahrer aus Richtung Winsener Straße in die Kreuzung ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Er prallte gegen einen aus Richtung Wilhelmstraße kommenden Pkw und schob diesen gegen ein weiteres Fahrzeug. Die 54jährige Fahrerin des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr streute die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ab.

06.03 / Scheinwerfer von fünf hochwertigen Fahrzeugen entwendet

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände eines Autohauses an der Lüneburger Straße die Scheinwerfer von fünf hochwertigen Fahrzeugen der Marke Audi, Q-Serie. Um an die Beleuchtungseinrichtung zu gelangen, schnitten sie die Stoßstangen mit unbekanntem Werkzeug auf. Außerdem versuchten die Täter in drei der Fahrzeuge durch Einwirken auf die Seitenscheibe in das Innere zu gelangen. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

