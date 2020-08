Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180820-671: Diebstahl am Busbahnhof

Wipperfürth (ots)

Die Hilfsbereitschaft eines Kindes hat am Montagmorgen (17. August) ein jugendlicher Dieb am Busbahnhof in Wipperfürth ausgenutzt. Ein 12-jähriger Junge wartete morgens um 6:45 Uhr am Busbahnhof auf einen Bus. Ein Jugendlicher sprach ihn an und fragte, ob er sich das Handy des 12-Jährigen mal kurz für ein Telefonat ausleihen könnte. Der Junge gab ihm hilfsbereit sein Handy, woraufhin der Jugendliche mit dem Handy (schwarzes Huawei P9) weg lief.

Bei dem Jugendlichen soll es sich um einen 14 bis 18-jährigen dunkelhäutigen Jungen gehandelt haben. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine Basecap.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

