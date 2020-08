Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Diebstahl eines Zigarettenautomaten; Einbrüche in ehemaligen Jugendhof

Delmenhorst (ots)

Wardenburg: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Donnerstag, 13.08.2020, 03:50 Uhr, bis Freitag, 14.08.2020, 10:00 Uhr, wurde in der Ammerländer Straße, Wardenburg, ein Zigarettenautomat von einem Tankstellengelände entwendet. Die Täter entfernten gewaltsam den Zigarettenautomaten und transportierten diesen mit einem Fahrzeug in die Nähe des Lethemoorwegs in Wardenburg, wo sie ihn mittels Werkzeugen öffneten. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

Ganderkesee: Einbruchdiebstahl in mehrere Gebäude

In der Zeit von Mittwoch, 05.08.2020, 17:30 Uhr bis Freitag 14.8.2020, 14:45 Uhr, ist es Am Jugendhof in Ganderkesee (ehemaliger Jugendhof Ganderkesee) zu mehreren Einbruchdiebstählen in die dortigen Häuser gekommen. Der Täter verschaffte sich mittels eines Hebelwerkzeuges Zugang zu den verschiedenen Gebäuden und entwendete u.a. Werkzeuge und elektronische Geräte. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

