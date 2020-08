Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 14. August 2020, ereignete auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer aus Siegen die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta. In Höhe der Unfallstelle geriet sein Fahrzeug während eines starken Regenschauers in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug im weiteren Verlauf in die Außenschutzplanke und blieb auf dem Standstreifen stehen. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf ungefähr 25.000,- Euro geschätzt.

Der 33-jährige Mann blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es trotz hohen Verkehrsaufkommens nicht.

