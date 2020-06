Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei fahndete nach vermissten Seemann

Lubmin/Pasewalk (ots)

Am Montagvormittag bekam die Bundespolizeiinspektion Pasewalk die Information, dass ein 32-jähriger russischer Seemann, vom Frachtschiff "RIX STREAM" im Hafen Lubmin, abgängig war. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen des Kapitäns hatten bislang nicht zum Erfolg geführt. Den Beamten gelang eine telefonische Kontaktaufnahme mit der vermissten Person, die sich im Greifswalder Elisenpark aufhielt. Dort war er bereits als hilflose Person aufgefallen. Als die Bundespolizisten im Elisenpark eintrafen, war der Rettungsdienst schon vor Ort. Die Person wurde als der gesuchte Seemann identifiziert. Da eine erhöhte Temperatur bei ihm festgestellt wurde, begutachtete ihn der zuständige Arzt der Uni-Klinik Greifswald und konnte eine Infizierung mit dem CORONA-Virus ausschließen. In den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die ursprünglichen 4 Monate Anheuerung auf der "RIX STREAM" sich aufgrund der begonnenen CORONA-Pandemie auf 7 Monate verlängert hatten und die damit verbundenen psychischen Belastungen für den Seemann zu viel geworden waren. Nach Anzeigenaufnahme wegen unerlaubter Einreise wurde ihm ein Transitvisum zur Heimreise nach Russland ausgestellt. Am späten Nachmittag verließ er das Schiff in Richtung Russland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Igor Weber

Telefon: 038354/34974-100 o. Mobil 0172-5110961

Fax: 038354 /34974-209

E-Mail: igor.weber@polizei.bund.de



www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell