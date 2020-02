Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Randalierer übernachtet in der Zelle

Germersheim (ots)

Weil sich ein Gast in einer Gaststätte am Paradeplatz in Germersheim nicht benehmen wollte, wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 03.15h die Polizei hinzugerufen. Auch hier wollte sich der stark alkoholisierte Gast nicht beruhigen, sodass er zur Ausnüchterung in einer Zelle der Polizei schlafen musste.

