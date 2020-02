Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw und Mauer mit schwarzer Farbe beschmiert

Bad Bergzabern (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15./16.02.2020, wurde im Maxburgring 9, die Motorhaube eines Pkw Fiat 290 mit schwarzer Farbe beschmiert. In der Lessingstraße besprühten bislang unbekannte Täter die Hofmauer eines Anwesens mit schwarzer Farbe. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

