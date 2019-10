Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht

Soest (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag wurde auf dem Plange-Platz am Siegefriedwall ein Zaun beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr am Rand des Parkplatzes in einen Zaun und hinterließ einen Schaden von etwa 4000,- EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne den Schaden zu regulieren. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

