Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall ohne Führerschein

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 15:05 Uhr, kam es an der Hansastraße zu einem Unfall. Eine 30-jährige Frau aus Lippstadt wollte mit ihrem VW Polo von einem Firmenparkplatz nach links auf die Hansastraße in Richtung Koggenweg einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Opel Astra eines 50-jährigen Erwitters. Die beiden Fahrzeugen prallten zusammen. Dabei wurde die Lippstädterin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7000,- Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aus Erwitte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechende Anzeige wurde geschrieben. (lü)

