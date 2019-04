Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallfzeugen in Herrenberg gesucht; Vorfahrtsverletzung in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Zeugen zu Unfall gesucht

Einen Sachschaden von rund 1.100 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17:05 Uhr in Sindelfingen ereignete. Eine 20 Jahre alte Renault-Lenkerin war auf der Riedmühlestraße in Richtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Ausfahrt des Parkhauses "Stern Center" befand, stieß sie mit einem BMW zusammen, dessen 23-jähriger Fahrer in diesem Moment das Parkhaus verlassen hat. Der Verkehr wird in diesem Bereich durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Da widersprüchliche Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen im Raum stehen, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Herrenberg: Vorfahrt missachtet

Vermutlich weil ein 34-Jähriger die Vorfahrt eines 52-Jährigen missachtete, kam es am Mittwoch gegen 12:05 Uhr im Bereich Herrenberg-Kayh zu einem Verkehrsunfall. Der 34-Jährige war mit einem Seat auf der Kreisstraße 1040 von Altingen in Richtung Herrenberg-Kayh unterwegs und wollte im weiteren Verlauf in die Herrenberger Straße einfahren. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen, der mit einem Lkw die Herrenberger Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge schließlich zusammen, wodurch ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstand. Der Seat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

