Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Trunkenheitsfahrt

Schwegenheim (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 20 Uhr mit seinem Auto die Landstraße zwischen Westheim und Schwegenheim in auffälliger Fahrweise, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer bei hiesiger Dienststelle anrief und dies meldete. Der 70-jährige Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift in seinem Auto sitzend angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 70-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Im Anschluss wurde dem 70-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

