Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Verletzung durch freilaufenden Hund

Leimersheim (ots)

Ein 9-jähriger Junge wurde am Samstagnachmittag in Leimersheim durch einen freilaufenden Hund leicht verletzt. Der 9-jährige Junge war zusammen mit seinen Freund gegen 16 Uhr in der Unteren Hauptstraße in Leimersheim unterwegs, als ein freilaufender Hund auf sie zukam. Der Hund sprang um die beiden Jungen herum und stieß einen der Jungen auf den Boden. Hierdurch verletzte sich der Junge leicht. Im Anschluss rannte der Hund in unbekannte Richtung davon. Der verantwortliche Hundehalter konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Bei dem freilaufenden Hund handelte es sich um einen dunkelbraunen / schwarzen, etwa kniehohen Hund, der kein Halsband trug.

Wer Hinweise zu dem Hundehalter geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Philipp Schmidt, PHK

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell