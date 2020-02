Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Körperverletzung in Kneipe

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer edenkobener Kneipe zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 35-jährigen eritreischen Mannes, welcher Gast der Lokalität war. Die genauen Tatumstände, welche zu der Platzwunde am Kopf des Geschädigten führten, sind noch unklar. Personen, die Zeugen der Tat waren, werden gebeten sich zum Zwecke der Sachverhaltsklärung bei der Polizei in Edenkoben zu melden.

