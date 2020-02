Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich der Polizei Germersheim

Lingenfeld/Westheim (ots)

Am 14.02.2020 um 13:20 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einem 64-jährigen Mann in Lingenfeld an. Er erklärte, er sei von der Polizei und man hätte drei Einbrecher festgenommen, die in der Nachbarschaft eine größere Summe Bargeld gestohlen hätten. Bei den Tätern sei ein Notizblock gefunden worden, in dem der Name des 64-jährigen Mannes stehen würde. Deshalb sei nun Vorsicht geboten. Der unbekannte Anrufer fragte den Mann in diesem Zusammenhang nach dessen Kontodaten. Da dies dem 64-jährigen Mann suspekt vorkam, teilte er seine Kontodaten nicht mit. Daraufhin beendete der unbekannte Anrufer das Gespräch. Am 14.02.2020 und am 15.02.2020 kam es zu weiteren Anrufen von falschen Polizeibeamten in den Ortschaften Lingenfeld und Westheim.

Die Polizei rät in diesen Fällen zu folgenden Verhaltenshinweisen:

- Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben! - Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben! - Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in "Verwahrung" zu nehmen! - Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen! - Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. - Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Philipp Schmidt, PHK

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



