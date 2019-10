Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn. Am 16.09.2019 ereignete sich in der Lange Straße, in Höhe Hausnummer 7, vor einem Papierwarengeschäft ein Verkehrsunfall. Gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß einer Fußgängerin mit einer Fahrradfahrerin, in dessen Folge beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Zur genauen Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04453/7350 in Verbindung zu setzen.

