POL-LB: Magstadt: Raub auf Tankstelle

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten zwei noch unbekannte Täter, die am Mittwoch gegen 04.30 Uhr in der der Straße "Im Aichern" in MAgstadt eine Tankstelle überfielen. Nachdem die maskierten Unbekannten die Tankstelle betreten hatten, forderte einer der beiden unter Vorhalt einer silbernen Schusswaffe Bargeld von dem allein anwesenden 22 Jahre alten Mitarbeiter. Der zweite Täter hatte eine weiße Plastiktüte in der Hand. Der Mitarbeiter übergab das Bargeld hierauf an die Räuber, die mitsamt ihrer Beute die Tankstelle verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Täter mit der Waffe wurde als schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit hellem Aufdruck im Brustbereich und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Sein Komplize soll leicht untersetzt gewesen sein. Er hatte eine blaue Weste mit Reißverschluss und einem hellen Dreiecksaufdruck im Nackenbereich an. Darüber hinaus war er mit einer hellen Jogginghose, deren Hosentaschen schwarz umrandet waren, schwarzen Handschuhen und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031/13-00 zu melden.

