Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200820-679: Polizei sucht Hinweise auf Unfallverursacher

Radevormwald (ots)

Ein schwarzer Passat ist im Zeitraum zwischen Montag 3:30 Uhr und Dienstag (18. August) 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Vogelsmühle von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der Passat parkte auf dem Parkplatz des Wuppermarkts. Am Dienstag wies er mehrere Kratzer am linken hinteren Radkasten auf. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An dem Passat entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro.

Ein weiterer Unfall hat sich am Dienstag (18. August) auf einem Krankenhausparkplatz in der Siepenstraße ereignet. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr morgens und 12:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten silbernen VW Golf. An dem Golf entstand geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

