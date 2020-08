Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190820-678: Unfall im Einmündungsbereich - Motorradfahrer schwer verletzt

Marienheide (ots)

Bei einem Unfall in Marienheide hat sich am heutigen Morgen (19. August) ein 31-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 31-jährige Mann aus Münster fuhr um 10:38 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Wipperfürth. Ein 55-jähriger Marienheider fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Passat auf der Linger Straße und beabsichtige an der Einmündung zur Hauptstraße nach links auf diese in Fahrtrichtung Marienheide abzubiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie mussten abgeschleppt werden.

Die Hauptstraße in Marienheide war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Zum Unfallzeitpunkt stand die Sonne in Sichtrichtung des Passatfahrers niedrig. Ob dies zum Unfall beigetragen haben könnte, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

