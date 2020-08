Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210820-683: Unbekannter bei Einbruchsversuch gefilmt

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einbruchsversuch ist in der Nacht zu Donnerstag (20. August) ein Einbrecher auf frischer Tat gefilmt worden. Gegen 01.55 Uhr versuchte der Unbekannte mit einem Hebelwerkzeug die Zugangstür eines zurzeit im Umbau befindlichen Geschäftes an der Stadionstraße aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Bei dem Täter handelt es sich um einen sehr schlanken Mann, der auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren und eine Größe von etwa 180 cm geschätzt wird. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover und einer knielangen Shorts. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

