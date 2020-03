Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baucontainer aufgebrochen

Hückelhoven (ots)

Ein Baucontainer, der an einer Baustelle an der Schmiedegasse stand, wurde zwischen 16 Uhr am Mittwoch, 18. März und 6.30 Uhr am Donnerstag, 19. März, aufgebrochen. Die Täter durchwühlten den Container. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

