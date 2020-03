Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier Pkw aufgebrochen

Geilenkirchen-Würm (ots)

In der Nacht zwischen Montag (16. März), 22 Uhr und Dienstag (17. März), 7.40 Uhr, drangen unbekannte Täter in drei Fahrzeuge ein, die an der Straße Am End geparkt waren. Sie durchsuchten die Innenräume, entwendeten aber nach ersten Erkenntnissen nichts.

Auch an der Franzstraße wurde ein Lkw geöffnet. Aus diesem stahlen die bislang unbekannten Täter verschiedene Werkzeuge.

