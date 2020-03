Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Müllsacke angezündet, es entstand kein Gebäudeschaden

Waldfeucht (ots)

Auf der Rochusstraße und auf der Schloßstraße wurden am Mittwochabend (18. März), zwischen 19.55 Uhr und 21.50 Uhr, mehrere Müllsäcke angezündet. Aufmerksame Zeugen und Anwohner bemerkten die brennenden Säcke rechtzeitig und konnten diese löschen. Dadurch wurden Schäden an den jeweiligen Häusern verhindert. An allen drei Tatorten wurden Personen gesehen, die beschrieben werden konnten. Zeugen beobachteten zwei Personen im Alter von zirka 14 Jahren, einer mit einem rot-schwarz gestreiften Kapuzenshirt, der andere mit einem grauen Kapuzenshirt bekleidet. Beide zirka 1,40 - 1,60 Meter groß. In der Nähe der Tatorte wurden durch die hinzu gerufenen Polizeibeamten ein Jugendlicher (14 Jahre alt), aus Waldfeucht, und 11-jähriger Junge aus Gangelt angetroffen, auf die die Beschreibung zutraf. Die Polizisten fertigten Anzeigen gegen die Beiden. Die Ermittlungen, ob sie die Müllsäcke angezündet haben, dauern noch an.

