Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Montag, 16. März, gegen 22.25 Uhr, kam es auf der St.-Johannes-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf der St.-Johannes-Straße aus Richtung Altmyhler Straße kommend in Richtung Erkelenzer Straße. Am Fahrbahnrad stand zu diesem Zeitpunkt ein Pkw BMW geparkt. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs streifte den parkenden Pkw an der gesamten Fahrerseite. Nach dem Unfall flüchtete der vorbeifahrende Unfallverursacher in Richtung Erkelenzer Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Flüchtigen beobachtet und gaben an, dass es sich dabei um einen silbernen Pkw Mercedes gehandelt haben könnte. Das Fahrzeug wäre durch den Unfall auf der Beifahrerseite beschädigt worden.

Das Verkehrskommissariat Heinsberg bittet weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, sich zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Hinweise auf einen entsprechenden PKW mit erheblichen Beschädigungen an der Beifahrerseite geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell