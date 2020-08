Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210820-685: Ladendieb mit Schuhen geflüchtet

Wiehl (ots)

Ein dunkelhäutiger Tatverdächtiger ist am Donnerstag (20. August) mit einem Paar Schuhen im Rucksack aus einem Geschäft in der Wiesenstraße geflüchtet. Der mit einem bordeauxfarbenen T-Shirt, einer blauen Jeans und einer weißen Basecap bekleidete Unbekannte hatte gegen 14.30 Uhr beim Verlassen des Geschäftes einen Alarm ausgelöst. Als eine Angestellte daraufhin einen Blick in seinen blauen Rucksack werfen wollte, ergriff der Mann gemeinsam mit einem Begleiter die Flucht in Richtung Kreisverkehr an der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

