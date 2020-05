Polizei Essen

POL-E: Essen: Verfolgungsfahrt von der Innenstadt bis ins Hörsterfeld

45127 E-Stadtmitte / 45279 E-Horst: Am 12. Mai kam es zu einer längeren Verfolgungsfahrt nach einem Verkehrsverstoß in der Essener Innenstadt (Hindenburgstraße), die bis nach Essen-Horst führte. Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein Team der Einsatzhundertschaft einen älteren Opel Vectra mit lettischen Kennzeichen, besetzt mit einem Mann und einer Frau, der auf der Hindenburgstraße ein verbotswidriges Wendemanöver durchführte. Die Beamten fuhren dem verdächtigen Fahrzeug nach und wollten das Auto und deren Insassen kontrollieren. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der männliche Fahrzeugführer das Auto und versuchte zu flüchten. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Nebenstraße im Bereich der Hindenburgstraße, über die Hans-Böckler-Straße und über die Hachestraße. Der Fahrer missachtete mehrere rotlichtzeigende Ampeln und nötigte andere Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern. Der Verdächtige fuhr schließlich von der Kruppstraße auf die Autobahn A40 in Fahrtrichtung Bochum. Auf der Autobahn führte er mehrere wilde Spurwechsel durch, um die Beamten loszuwerden. Dass es während dieser Zeit zu keinem Verkehrsunfall kam, ist vor allem dem umsichtigen Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer zu verdanken. Nachdem der lettische Opel an der Anschlussstelle Essen-Kray die Autobahn verließ, raste er durch Kray, Leithe und Freisenbruch. Auch hier beging er mehrere Fahrverstöße. Der Tatverdächtige fuhr letztlich über den Sachsenring bis hin zum Von-Ossietzky-Ring, wo die Polizisten das Fahrzeug zunächst aus den Augen verloren. Eine aufmerksame Zeugin, die zuvor von dem besagten Opel überholt worden war, sprach die Beamten an und gab den entscheidenden Hinweis. Weitere hinzugezogene Streifenwagen fanden den mittlerweile geparkten Wagen, der sie zu der Wohnanschrift des 35-jährigen Fahrers führte. Als die Beamten das Wohnhaus des Tatverdächtigen aufsuchten, kamen er und die 32-jährige Beifahrerin gerade wieder der Haustür heraus. Beim Erblicken der Polizisten rannten sie zurück ins Haus, warfen ein Kinderpuzzle in den Flur und flüchteten in den Keller. Trotz massiver Gegenwehr, gelang es den Polizisten den 35-jährigen Fahrer festzunehmen. Sowohl bei dem Opelfahrer, als auch bei der 32 Jahre alten Beifahrerin konnten bei der anschließenden Durchsuchung Drogen und entsprechendes Zubehör aufgefunden werden. In dem zuvor weggeworfenen Kinderpuzzle fanden die Beamten Bargeld in fünfstelliger Höhe. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten fremde Dokumente und EC-Karten, sowie weitere Drogenutensilien aufgefunden werden. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände, sowie den Opel Vectra. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (PSP)

