Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgänger - Zeugen und Radfahrer gesucht

Essen (ots)

45327 E.-Stoppenbeg: Am Dienstag, 5. Mai gegen 7:45 Uhr, meldete sich ein 19-jähriger Essener beim Notruf der Polizei, nachdem er mit einem Radfahrer zusammengestoßen war. Dieser hatte sich jedoch nach dem Unfall entfernt. Als die alarmierten Polizisten kurz nach der Meldung den Unfallort an der Bullmannaue erreichten mussten sie feststellen, dass der Essener durch Rettungskräfte bereits zum Krankenhaus abtransportiert wurde. Dort teilte er den Beamten mit, dass er sich auf dem Gehweg in der Nähe der Einmündung Gelsenkirchener Straße, Ecke Bullmannaue befunden habe, als er mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte. Sowohl der 19-Jährige als auch der unbekannte Radfahrer stürzten daraufhin zu Boden. Während der Essener verletzt am Boden blieb, flüchtete der Radfahrer mit seinem Pedelec der Marke KTM in Richtung "Zollverein Nord". Der Radfahrer hat einen Vollbart und trug eine graue Softshelljacke sowie eine Blue-Jeans. Sein Gesicht war mit einem Mund- und Nasenschutz teilweise bedeckt. Die Ermittlerin des Verkehrskommissariats 1 (VU Team) bittet den Radfahrer und weitere Zeugen, sich bei ihr unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

