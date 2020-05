Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendiebe stehlen mehrere Flaschen Schnaps - ein Verdächtiger in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Altendorfer Straße konnte am Montag, 10. Mai, gegen 9.25 Uhr, beobachten, wie zwei Männer mehr als ein Dutzend Flaschen Schnaps in ihre Jecken stecken und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Die 31-jährige Zeugin sprach die Männer (34 und 40) daraufhin auf den Diebstahl an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Der 40-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er wurde festgenommen und ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. /bw

