Polizei Essen

POL-E: Essen: Kurioser Streit im Nordviertel

Essen (ots)

45141 E-Nordviertel: Am Montagvormittag (11. Mai) kam es zwischen einem 59-jähriger Mitarbeiter einer Firma für Parkraumüberwachung am Berthold-Beitz-Boulevard und einem 58-jährigen Autofahrer zu einem kuriosen Streit. Gegen 10 Uhr bat der 59-Jährige den Autofahrer die Parkscheibe seines geparkten Autos richtig einzustellen. Als er der Bitte nicht nachkam, fotografierte und dokumentierte der Mitarbeiter der Parkraumüberwachung den Mann. Der 58-Jährige wurde aggressiv und schubste den Parkwächter mehrfach, bis schließlich sein Handy zu Boden fiel. Der Tatverdächtige ergriff nun das am bodenliegende Mobiltelefon und flüchtete mit seinem Auto. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Ermittlungen an der Halteranschrift des Fluchtfahrzeuges veranlassten den 58-jährigen Tatverdächtigen letztlich dazu, sich auf der Polizeiwache Mitte zu stellen und das Handy der Polizei zu übergeben. (PSP)

