Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240820-689: Elektrowerkzeuge aus Werkstattwagen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwischen Samstagabend (22.8.2020, 18.00 Uhr) und Sonntagmorgen haben Unbekannte in Engelskirchen-Loope mehrere Elektrowerkzeuge aus einem Mercedes-Sprinter gestohlen. An dem auf einem Grundstück der Straße "Hülsen" abgestellten Werkstattwagen schlugen die Täter eine Scheibe ein, um in den Innenraum zu gelangen. Mit einem Akkuschrauber, zwei Stichsägen, einem Winkelschleifer und einem Staubsauger flohen die Diebe unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell