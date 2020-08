Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240820-693: 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag (23. August, 16.30 Uhr)) ein jugendlicher Radfahrer bei einem Unfall auf der Westerwaldstraße in Waldbröl-Escherhof zugezogen. Der 16-Jährige aus Ruppichteroth hatte sich von einem vorausfahrenden Motorroller ziehen lassen und hielt sich mit einer Kette an dem Roller fest; er trug keinen Fahrradhelm. Ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Gummersbach näherte sich in Richtung Biebelshof fahrend dem Gespann von hinten und setzte zum Überholen an. Als er sich seitlich neben dem Radfahrer befand, machte dieser plötzlich einen Schlenker nach links und prallte gegen das Auto. Anschließend kam er zu Fall, überschlug sich und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde zunächst in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert, von dort aber wegen der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik verlegt.

